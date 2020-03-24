Завдяки карантину грип в Україні пішов на спад - Ляшко

В Україні фіксують зменшення кількості грипоподібних захворювань серед населення через превентивні заходи держави.

Про це на брифінгу у вівторок заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Ми нещодавно проводили дослідження, як впливають наші превентивні заходи. Не можна сказати, що сьогодні ми можемо говорити про коронавірусну хворобу, але ми дивимось на грип і грипоподібні захворювання. І ми відмічаємо позитивну динаміку, ми відмічаємо зменшення кількості грипоподібних захворювань серед населення України", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект і в поширенні коронавірусної хвороби.

В Україні на даний час лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19.