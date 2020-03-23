Сьогодні - Всесвітній день метеоролога

Сьогодні Всесвітній метеорологічний день – професійне свято метеорологів усіх країн.

Всесвітній день метеорології заснований Всесвітньою метеорологічною федерацією (ВМО) і відзначається з 1961 року для підвищення обізнаності широкої громадськості в усіх країнах світу щодо діяльності Національних гідрометеорологічних служб, а також задля поглиблення розуміння значущості такої праці.

Сама ВМО була заснована в 1950 році як компетентний орган ООН з питань спостереження за станом атмосфери Землі та її взаємодією з океанами. До складу ВМО входить 191 країна, зокрема й Україна, яка представлена Українським Гідрометцентром.

Передусім, Всесвітня метеорологічна організація займається питаннями погоди, клімату і води, адже небезпека від них становить майже 90% від загального числа природних катаклізмів.

Як повідомляв Укрінформ, через пандемію Covid-19 команда 25-ї Української антарктичної експедиції, що кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й змушена була повернутися в Київ.