Топменеджер Нафтогазу самоізолювався через підозру на коронавірус

Глава газового дивізіону НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов самоізолювався через підозру на коронавірус.

Зокрема, у відеозверненні в Facebook він розповів про стан свого здоров'я.

"Приблизно тиждень тому у мене був кашель, невелика температура 37,5. Згідно з рекомендаціями і внутрішнім протоколом НАК "Нафтогаз", я самоізолювався. Сиджу вдома, мінімізую контакт, почуваюся чудово. Планую ще тиждень так просидіти до того моменту, коли всі питання будуть зняті", - додав Фаворов.

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У пресслужбі НАК "Нафтогаз України" повідомили, що остаточні результати аналізів Фаворова будуть готові наступного тижня. Про результати обіцяють повідомити окремо.

Раніше в ефірі російської радіостанції "Ехо Москви" батько Андрія Фаворова Михайло Фаворов повідомив, що його син захворів на коронавірус. За його словами, заразилася також дружина Андрія Фаворова - засновниця компанії Magonova&Partners Анастасія Магонова.

Як повідомлялося, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальних.

Фото: АА