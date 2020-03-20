Сьогодні - Міжнародний день щастя

Сьогодні, починаючи 2013 року, за ініціативи ООН відзначається Міжнародний день щастя.

Свято було встановлено для визначення важливості щастя в житті людей в усьому світі. Щороку, приурочений до цього дня, публікується Міжнародний індекс щастя, який враховує рівень доходу, очікувану тривалість життя, ступінь соціальної підтримки, особистої свободи, ставлення людей до корупції і щедрість народу.

Рейтинг охоплює 156 країн. Очолюють його Фінляндія, Данія та Ірландія, а замикають Афганістан, ЦАР і Південний Судан.

У порівнянні з попереднім рейтингом, у 2019 році Україна піднялася на 5 пунктів і посідає 133 місце.