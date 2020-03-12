Справи Майдану: затримали ще одного учасника викрадення Вербицького та Луценка - ДБР

Правоохоронці затримали підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активіста Євромайдану Юрія Вербицького та екснардепа Ігоря Луценка.

Про це інформує 12 березня пресслужба ДБР.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР, спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора 12 березня 2020 року затримали підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 27 лютого 2020 року йому було повідомлено про підозру в участі в злочинній організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України) та незаконному позбавленні волі і викраденні людини (ч. 3 ст. 146 ККУ).

У зв'язку з тим, що цей чоловік не з'явився на виклик, було отримано дозвіл слідчого судді на затримання підозрюваного, зазначили у Держбюро розслідувань.

Слідством встановлено, що мешканець Білої Церкви увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту.

"21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав з Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер", - поінформували у ДБР.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

У відомстві також нагадали, що правоохоронці 10 березня 2020 року затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.

Як повідомлялося, 10 березня правоохоронці затримали громадянина, ймовірно причетного до викрадення і вбивства Вербицького та викрадення Луценка.

За даними правоохоронців, ім'я затриманого 10 березня - Сергій Мисливий.

Активістів Євромайдану Вербицького та Луценка невідомі викрали 21 січня 2014 року, Вербицького вбили після катувань.

Фото: ДБР