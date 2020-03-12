У ніч на 29 березня Україна перейде на літній час

Україна у ніч на неділю, 29 березня, перейде на літній час.

О 3-й годині ранку стрілки годинника будуть переведені на годину вперед.

Як повідомлялося, порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного.