Сьогодні - Європейський день пам’яті жертв тероризму

Сьогодні відзначається Європейський день пам’яті жертв тероризму.

День оголошений за пропозицією депутатів Європарламенту в пам’ять жертв теракту в Мадриді 11 березня 2004 року, повідомляє Укрінформ.

Цього дня в результаті серії наймасштабніших в історії Іспанії терористичних актів на одній із залізничних станцій загинула 191 особа, понад 2000 людей були поранені.

Серед жертв були і 50 іноземців, представники 16 держав.

Як з’ясувалося, теракт здійснили міжнародні терористи – вихідці з країн Північної Африки, маючи на меті помститися Іспанії за участь у війні в Іраку. Відтоді минуло 15 років, але терористична загроза для Європейського континенту не зникла, навпаки – стала ще більш зримою й актуальною.

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Загалом, починаючи з 2004 року, в Європі в результаті терактів загинули близько 700 людей. Найбільшими терактами, крім мадридського, були: терористичні акти у Норвегії 22 липня 2011 року — 77 жертв; розстріл людей у Парижі та його передмісті 13 листопада 2015 року - 137 жертв; наїзд водієм вантажівки на натовп людей на набережній у Ніцці 14 липня 2016 року - 87 загиблих.

Сьогодні європейці вшановують пам’ять усіх тих, хто загинув у результаті терактів як у Європі, так і в усьому світі, а також висловлюють підтримку тим, хто втратив своїх близьких, рідних, знайомих, хто живе в суспільстві з важкими психічними і фізичними травмами – наслідками трагічних подій. Звісно, що ніхто й ніколи не зможе компенсувати родинам втрату їх близьких, але солідаризуватися в біді – наш людський обов’язок. Українці завжди приєднується до подібних акцій, адже, на жаль, добре знають, що таке тероризм.