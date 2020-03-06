Близько 11 млн пенсіонерів цьогоріч отримають індексовані пенсії — Лазебна

У Міністерстві соціальної політики запевнили, що всі пенсіонери цьогоріч обов'язково отримають індексовані пенсії.

Про це в ефірі Свободи слова сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Близько 11 мільйонів пенсіонерів у цьому році обов'язково отримають індексовані пенсії. Це підвищення буде здійснене протягом року. Ми розпочинаємо цю роботу вже з 1 квітня",- сказала Лазебна.

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Як повідомляв Укрінформ, новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд проведе індексацію пенсій цього року і знайде для цього кошти у бюджеті.