Нацрада не змогла зібратися через "кадровий" указ Президента - немає кворуму

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перенесла заплановане на 5 березня засідання, оскільки незадовго до його початку вийшли укази Президента про кадрову ротацію у Нацраді.

Про це заявила заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогоднішнє засідання не відбудеться у зв’язку з тим, що у нас виникли певні зміни. Вийшов указ Президента про те, що він достроково звільняє свою квоту — четвірку членів, натомість призначає двох членів. Таким чином, в наших лавах не буде Уляни Фещук та Сергія Костинського”, - зазначила Герасим’юк.

Вона пояснила, що засідання скасовується, оскільки для кворуму необхідно шість голосів.

“Призначення ми можемо провести завтрашнім числом, звільнення — сьогоднішнім. Відповідно, всі невідкладні питання, які сьогодні мали бути розглянуті, будуть розглянуті завтра на позачерговому засіданні о 12 годині”, - додала Герасим’юк і подякувала колегам за їхню “звитяжну роботу”.

Уляна Фещук подякувала всій команді Нацради і колегам. “Ми працювали довго, і мені здається, що досягли непоганих результатів. Звіт Нацради за попередній рік був найкращим серед усіх звітів Національної ради за весь час її існування, тому що ми досягли хороших показників. І я пишаюся тими результатами”, - сказала вона.

Сергій Костинський приєднався до її слів. "Для мене особисто дуже важливо, що ми працювали в рамках стратегії. Це не була якась спорадична, спонтанна робота. Це була стратегічна робота, спрямована на обмеження впливу російського телебачення на український інформаційний простір, протидію гібридному російському впливу. Ми працювали над захистом української мови і українського продукту в телерадіопросторі, над розвитком суспільного, військового та місцевого мовлення. Ми забезпечували будівництво архітектури українського телерадіомовлення в Донецькій, Луганській і Херсонській областях та на території Криму”, - зазначив він.

Костинський підкреслив, що члени Нацради працювали як одна команда і завдяки цьому досягли "потужних результатів".

“Найголовніше, що, незалежно від того, хто працює в Національній раді, ми побудували колії, за якими Національна рада, я сподіваюсь, буде йти далі, захищаючи національні інтереси України і створюючи умови для розвитку української телерадіоіндустрії”, - наголосив Костинський.

Він також поінформував, що підготовлено проєкт рішення про призначення перевірки телеканалу ZIK через трансляцію пресконференції Володимира Путіна, про санкції телеканалу “112” за розпалювання ворожнечі, а також щодо обмеження ретрансляції телеканалу RTVI. “Ми зафіксували в ефірі цього телеканалу карту, де Крим позначений як російська територія”, - уточнив Костинський і попросив це рішення підтримати.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 березня звільнив достроково членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського і Уляну Фещук з посад членів Нацради та перепризначив її членами Юрія Зіневича і Валентина Коваля.