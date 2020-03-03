Інтернет-видання "Бабель" повертається, але без "the"

Інтернет-видання "theБабель", яке оголосило наприкінці минулого року про закриття через припинення фінансування, відновлює роботу, знайшовши нових інвесторів і дещо змінивши назву.

Про це повідомила керівник проекту і редактор відділу політики видання Катерина Коберник у Facebook.

"Ми повертаємося. "Бабель" повертається", - написала вона.

Коберник розповіла, що у видання тепер нові акціонери - Дмитро Мельник і Сергій Мостенець, у яких "великий автобізнес". Вони читали "theБабель", а дізнавшись про його закриття, запропонували взяти участь у фінансуванні.

"Нові акціонери купили частку Ярослава Пахольчука за номіналом. У нас з Глібом (Гусєвим - ред.) залишилося по 25%. Останні правки в реєстрі з'являться сьогодні/завтра", - зазначила вона.

За словами Коберник, головним редактором видання "Бабель" буде Євген Спірін. Сама ж Коберник залишиться на колишній позиції керівника проекту і редактора відділу політики.

Водночас вона наголосила, що в назву видання внесено зміну - з нього прибрали "the".

"Ми тепер просто "Бабель". З самого початку ми з Глібом були проти the. Я погодилася, бо мені здавалося, що theБабель - чудова самоіронія ... Але на іронію не зважали. Багато хто подумав, що ми всерйоз", - заявила Коберник.

Вона додала, що проект відновить роботу вже наступного тижня.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2019 року Катерина Коберник і Гліб Гусєв, співзасновники і керівники інтернет-видання "theБабель", оголосили, що йдуть з проекту, оскільки інвестори з нового року припиняють фінансування.

Фото: Катерина Коберник, FB