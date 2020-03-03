Домінікана дякує Україні за евакуацію своїх громадян з Уханя

Міністерство закордонних справ Домініканської Республіки подякувало МЗС України за евакуацію домініканських студентів з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань.

Про це йдеться у листі глави МЗС Домініканської Республіки Мігеля Варгаса на ім'я міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Ваша Високоповажносте! Маю честь звернутися до Вас, щоб висловити щиру вдячність від народу Домініканської Республіки та від мене особисто за гуманітарний жест солідарності, який здійснив Ваш уряд, евакуювавши домініканських студентів, які перебували у місті Ухань, Китай. У час, коли Китай уражений хворобою, спричиненою коронавірусом, Ваш жест підтримки має для нас велику цінність та ще більше зміцнює відносини між нашими народами та урядами", - зазначив Варгас.

Як повідомляв Укрінформ, Україна отримала багато подяк за те, що допомогла багатьом країнам евакуювати їхніх громадян. Зокрема, Україні подякували Аргентина, Ізраїль, Коста-Рика та інші країни латинської Америки.

Уранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, з якого походить коронавірус Covid-19. Серед евакуйованих були громадяни Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Рики, Домініканської Республіки, Панами та інших країн.

фото: ДПСУ