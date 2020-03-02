Конкурсна комісія обрала нового очільника Національного музею історії

Національний музей історії України очолить археолог Федір Андрощук, якого обрали на відкритому конкурсі.

Про це повідомили в Міжнародному об'єднанні музеїв та професійних музейних працівників України.

Загалом у конкурсі взяли участь 7 претендентів. За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9.

Вченому 50 років, він спеціаліст з історії вікінгів, захистив докторську дисертацію «Мечі вікінгів» у 2014 році в Інституті археології НАН України.

У своєму мотиваційному листі написав, що у разі перемоги в конкурсі використає в музеї скандинавський музейний досвід.

Нагадаємо: раніше Кабінет міністрів України визначився з кандидаткою на пост очільниці Держкіно. Нею стала заступниця голови Запорізької облдержадміністрації Марина Кудерчук.