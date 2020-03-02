Конкурсна комісія обрала нового очільника Національного музею історії

Конкурсна комісія обрала нового очільника Національного музею історії

Укрінформ
Національний музей історії України очолить археолог Федір Андрощук, якого обрали на відкритому конкурсі.

Про це повідомили в Міжнародному об'єднанні музеїв та професійних музейних працівників України.

Загалом у конкурсі взяли участь 7 претендентів. За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9.

Вченому 50 років, він спеціаліст з історії вікінгів, захистив докторську дисертацію «Мечі вікінгів» у 2014 році в Інституті археології НАН України.

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У своєму мотиваційному листі написав, що у разі перемоги в конкурсі використає в музеї скандинавський музейний досвід.

Нагадаємо: раніше Кабінет міністрів України визначився з кандидаткою на пост очільниці Держкіно. Нею стала заступниця голови Запорізької облдержадміністрації Марина Кудерчук.

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