Польща готова поборотися за українських трудових мігрантів – експерт

Польща має свої “козирі”, аби затримати українських трудових мігрантів, які можуть виїхати на Захід, зокрема до Німеччини, яка з 1 березня 2020 року лібералізує умови працевлаштування для іноземців з-за меж ЄС, зокрема, України.

Про це зазначив польський експерт, директор компанії з працевлаштування EastWestLink Анджей Коркус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Більш відкритий для мігрантів європейський ринок становитиме значну конкуренцію для польських компаній, але Польща має декілька козирів. З року в рік у Польщі спостерігаємо зростання зарплат, зокрема і серед працівників з України, а польські органи змогли збільшити кількість виданих дозволів на працю”, - зазначив Коркус.

За його словами, ці аргументи дозволять Варшаві поборотися з Берліном за працівників з України. На його думку, Польща зараз повинна сконцентруватися на затриманні відтоку спеціалістів, які вже вивчили польську мову і здобули досвід, але котрі мусять виїхати через проблеми з продовженням свого перебування в РП.

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Згідно з дослідженням, проведеним торік у Польщі серед українських мігрантів компанією EastWestLink спільно з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, 34% українських заробітчан в РП хотіли б переїхати на роботу до Німеччини. Утім, 2/3 з тих, хто задекларував бажання виїзду до Німеччини, готові відмовитися від цього у випадку підвищення їм зарплат у Польщі.

Як зауважив агентству директор EastWestLink, "суттєвим бар’єром" для трудової міграції до ФРН є необхідність володіння німецькою мовою, а також наявність технічних навичок по окремих спеціальностях, які має бути підтверджено спеціальними сертифікатами. Відтак, лише 3% українських трудових мігрантів у Польщі, відповідають критеріям працевлаштування в Німеччині.

За різними оцінками, в Польщі на сьогодні перебувають від майже мільйона до 1,5 мільйона трудових мігрантів з України. Понад 215 тис. з них мають дозвіл на постійне чи тимчасове (до трьох років) проживання і роботу в Польщі.