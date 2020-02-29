Співзасновник

Співзасновник "Українського Кібер Альянсу": Після обшуку мені не висунули обвинувачень

Укрінформ
Одному з співзасновників "Українського Кібер Альянсу" Андрію Барановичу, відомому як Шон Таунсенд, після обшуків так і не висунули жодних звинувачень.

Про це Баранович повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"У мене пройшов обшук зі спецпризначенцями, з представниками поліції, з СБУ, вилучено всю техніку, комп'ютери, мобільні телефони, навіть флешки з якимись музичними записами, хоча разом з силовиками був експерт кіберполіції. При цьому мені не висунуто жодних звинувачень, немає підозр, тобто я навіть не знаю, хто я зараз у цій справі", - заявив Баранович.

Він зазначив, що в даний момент не готовий сказати, чи були ці обшуки "замовними" або це "така політика влади".

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 25 лютого біля громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс" Андрія Барановича (Шона Таунсенда), Олександра Галущенка й Андрія Перевезія правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації. У Кіберальянсі обшуки пов'язали з "політичним тиском на активістів".

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що слідчі дії проводилися за фактом несанкціонованого втручання в інформаційні системи одеського аеропорту в жовтні 2019 року.

Пізніше в Українському Кібер Альянсі заявили про призупинення співпраці з державними структурами з пошуку й реагування на кіберзагрози.

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