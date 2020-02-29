Співзасновник "Українського Кібер Альянсу": Після обшуку мені не висунули обвинувачень

Одному з співзасновників "Українського Кібер Альянсу" Андрію Барановичу, відомому як Шон Таунсенд, після обшуків так і не висунули жодних звинувачень.

Про це Баранович повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"У мене пройшов обшук зі спецпризначенцями, з представниками поліції, з СБУ, вилучено всю техніку, комп'ютери, мобільні телефони, навіть флешки з якимись музичними записами, хоча разом з силовиками був експерт кіберполіції. При цьому мені не висунуто жодних звинувачень, немає підозр, тобто я навіть не знаю, хто я зараз у цій справі", - заявив Баранович.

Він зазначив, що в даний момент не готовий сказати, чи були ці обшуки "замовними" або це "така політика влади".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 25 лютого біля громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс" Андрія Барановича (Шона Таунсенда), Олександра Галущенка й Андрія Перевезія правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації. У Кіберальянсі обшуки пов'язали з "політичним тиском на активістів".

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що слідчі дії проводилися за фактом несанкціонованого втручання в інформаційні системи одеського аеропорту в жовтні 2019 року.

Пізніше в Українському Кібер Альянсі заявили про призупинення співпраці з державними структурами з пошуку й реагування на кіберзагрози.