Поліція розповіла про обшуки в активістів "Українського Кібер Альянсу"

Правоохоронці проводять слідчі дії за фактом несанкціонованого втручання до інформаційних систем одеського аеропорту.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Правоохоронці Одещини проводять слідчі дії за фактом несанкціонованого втручання до інформаційних систем одеського аеропорту", - йдеться у повідомленні.

У МВС поінформували, що у жовтні 2019 року невідомі здійснили несанкціоноване втручання до інформсистем ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса".

Ця подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

Зазначається, що у ході досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення.

"Зараз у фігурантів тривають санкціоновані обшуки, в ході яких вилучається технічне обладнання, за допомогою якого, імовірно, вчинявся цей злочин. Усе вилучене буде направлено на експертизу", - уточнюється у повідомленні.

Наголошується, що такі діяння караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Оперативне супроводження у провадженні здійснюють працівники Департаменту кіберполіції та СБУ в Одеській області, за процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури №2.

Як повідомлялося, у ГО "Український Кібер Альянс" заявили, що вранці 25 лютого до активістів та співзасновників ГО прийшли з обшуками правоохоронці.

За даними організації, обшуки, зокрема, проводяться у Шона Таунсенда, Олександра Галущенка та Андрія Перевезія.

У свою чергу, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко заявив, що поліція запевнила його у законності обшуків у активістів громадської організації "Український Кібер Альянс".