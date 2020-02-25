Поліція розповіла про обшуки в активістів "Українського Кібер Альянсу"
Про це інформує пресслужба МВС.
"Правоохоронці Одещини проводять слідчі дії за фактом несанкціонованого втручання до інформаційних систем одеського аеропорту", - йдеться у повідомленні.
У МВС поінформували, що у жовтні 2019 року невідомі здійснили несанкціоноване втручання до інформсистем ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса".
Ця подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).
Зазначається, що у ході досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення.
"Зараз у фігурантів тривають санкціоновані обшуки, в ході яких вилучається технічне обладнання, за допомогою якого, імовірно, вчинявся цей злочин. Усе вилучене буде направлено на експертизу", - уточнюється у повідомленні.
Наголошується, що такі діяння караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Оперативне супроводження у провадженні здійснюють працівники Департаменту кіберполіції та СБУ в Одеській області, за процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури №2.
Як повідомлялося, у ГО "Український Кібер Альянс" заявили, що вранці 25 лютого до активістів та співзасновників ГО прийшли з обшуками правоохоронці.
За даними організації, обшуки, зокрема, проводяться у Шона Таунсенда, Олександра Галущенка та Андрія Перевезія.
У свою чергу, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко заявив, що поліція запевнила його у законності обшуків у активістів громадської організації "Український Кібер Альянс".