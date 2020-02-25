"Український Кібер Альянс" заявляє про обшуки у своїх активістів

Поліція проводить обшуки за місцем реєстрації трьох активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.

"Ранком 25 лютого у громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс"... проводяться обшуки за місцем їх реєстрації. Наразі ми не маємо більш детальної інформації щодо причини таких дій. Ми пов'язуємо такі дії Національної поліції України з політичним тиском на наших активістів", - зазначили в організації.

Повідомляється також, що обшуки здійснюються в активістів Шона Таунсенда, Олександра Галущенка та Андрія Перевезія.

Водночас у коментарях під постом одна з користувачок оприлюднила ухвалу суду, згідно з якою дозвіл на обшук у Києві за адресою: вулиця Наталії Ужвій, 4-в, надано у зв’язку з розслідуванням інциденту від 16 жовтня 2019 року, коли на табло Міжнародного аеропорту "Одеса" з’явилося фото дівчини з написом Fuck you Gretta.

У свою чергу народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко заявив, що поліція запевнила його у законності обшуків у активістів громадської організації “Український Кібер Альянс”.

Укрінформ звернувся за коментарем до Нацполіції.

"Український Кібер Альянс" - це спільнота, яка об’єднує українських активістів з різних міст України і куточків світу для протидії російській агресії в Україні.

Альянс виник навесні 2016 року з об’єднання двох груп - FalconsFlame і Trinity, пізніше до альянсу приєдналася група RUH8 та окремі кіберактивісти групи "КіберХунта".