За місяць в Україні зареєстрували понад 1200 нових випадків ВІЛ

За січень цього року в Україні зареєстровано 1268 нових випадків ВІЛ-інфекції.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"У січні 2020 р. в Україні офіційно зареєстровано 1 268 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 322 пацієнтів діагностовано СНІД, а 176 людей померли від СНІДу", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначають, що найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ в Україні станом на 1 листопада цього року залишається статевий шлях передавання інфекції.

Водночас, в Центрі наголошують, що зараз у світі число нових випадків інфікування ВІЛ та число смертей від СНІДу за останні роки скоротилося, а кількість людей, які отримують лікування, збільшилася.

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"Вчасне діагностування ВІЛ та початок лікування гарантує довге повноцінне життя. Тестування на ВІЛ в Україні є безкоштовним. Цю послугу наразі можуть надавати усі заклади охорони здоров’я первинної ланки та близько тисячі вторинної і третинної", - наголошують в Центрі громадського здоров'я.

Адреси кабінетів «Довіра» можна дізнатися на сайті Центру громадського здоров'я.

Загалом, з початку епідемії, у світі 74,9 млн інфікувалися ВІЛ та 32 млн померли від хвороб, викликаних СНІДом.