У прокуратурі пояснили, чому закрили справи проти Вілкула та Колєснікова

Справи щодо народних депутатів VIII скликання ВР від партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, які перебували під слідством закрили у зв'язку із закінченням терміну давності.

Інформацію про це кореспонденту Укрінформу підтвердили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

"Прокурори в судових засіданнях не заперечували проти клопотання захисту, так як строки притягнення до відповідальності обвинувачених Вілкула та Колєснікова дійсно спливли, завдана злочином шкода відшкодована шляхом повернення відчуженого майна у власність держави", - пояснили у пресслужбі.

Також там зазначили, що під час засідання Жовтневого районного суду адвокат Колєснікова заявила клопотання про звільнення її підзахисного від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням терміну притягнення до кримінальної відповідальності за ч.2 ст 367 КК України. Обвинувачений підтримав клопотання свого захисника та додав, що не визнає себе винуватим у вчинені інкримінованого йому злочину, вважає, що обвинувачення не доведено, а докази, надані ним та його захисником, спростовують доводи прокурора.

У прокуратурі додали, що під час розгляду справи Вілкула Дніпровським райсудом Дніпропетровської області колишній депутат дав письмову згоду на закриття кримінального провадження. Також Вілкул зазначив, що не вважає себе винним, не бачить у своїх діях складу і події злочину.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 2018 року Верховна Рада VIII скликання не підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з співголови фракції партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і не дала дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності. Також ВР не підтримала подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колесникова. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко назвав це "днем ганьби ВР".

5 вересня 2019 року повідомлено про підозру Вілкулу та Колесникову, також вони були оголошені в розшук.

17 вересня Жовтневий райсуд Дніпра передав Вілкула та Колесникова на поруки на час досудового розслідування.

16 жовтня 2019 року прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальні акти стосовно колишнього голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула та колишнього голови Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном Дмитра Колєснікова.

Прокуратура встановила, що протягом 2011-2012 років Вілкул, всупереч положенням Земельного кодексу України, надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості.

Чиновник, достовірно знаючи, що розпорядження землями, які належать на праві приватної (колективної) власності сільськогосподарським підприємствам, не відноситься до повноважень обласних державних адміністрацій, порушив вимоги чинного законодавства, в результаті чого близько 2000 пайовиків було завдано збитків через вилучення з їх власності земельних ділянок загальною площею майже 21 га, на суму понад 12 млн грн, а державі - через знищення родючого шару грунту при проведенні гірничих робіт підприємством - на суму майже півмільйона гривень.

Крім того, колишній голова ОДА також видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД", з земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, незважаючи на те, що зміна цільового призначення земельних ділянок з "ріллі" на "інші комерційні потреби" є незаконною. Це призвело до зниження суми втрат сільськогосподарського виробництва, які повинні були бути сплачені підприємством при вилученні зазначених земель Кабінетом Міністрів України для використання в цілях, не пов'язаних з веденням сільського господарства на суму понад 5 млн грн.

Також прокуратурою встановлено, що в період з червня-грудня 2012 р. Колесніков - колишній голова Агентства держмайна України, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконні дії, в результаті яких стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис кв м. Зазначений інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолодження головок самонаведення ракет, труб і т.д. і має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Він не підлягає приватизації. Чиновник, підписавши відповідні документи, фактично вилучив приміщення з переліку майна зазначеного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію і відчуження, спричинивши збитки більш ніж на 16 млн грн.