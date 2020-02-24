Поїзд "Київ-Москва": якщо вже їхати до країни-агресора, то за всі гроші

Чим пояснюється першість залізничного сполучення з Москвою у рейтингу прибутковості пасажирських перевезень в Україні

Найприбутковішим поїздом "Укрзалізниці" за підсумками 2019 року (вже втретє поспіль) став поїзд міжнародного сполучення "Київ-Москва". За даними прес-служби УЗ, минулого року він перевіз 253 530 пасажирів і приніс компанії 145,2 млн грн прибутку (при 74% заповнюваності).

Тим часом, показних кількості проданих квитків на цьому напрямку є одним з найнижчих як всередині України, так і в міжнародному сполученні. Наприклад, найзбитковіший український маршрут "Київ - Рахів", за рік "розорив" Укрзалізницю аж на 189,6 млн, але при цьому перевіз 502 835 пасажирів. Тобто, удвічі більше, ніж московський. це при тому, що відстань від Києва до Москви 860 км, а до Рахова 688 км. То у чому ж справа?

Пасажирів повно, але й збитків чомусь теж!

Цього року на другому місці за прибутковістю пасажирських перевезень після "Київ-Москва" знаходиться рейс "Кривий Ріг - Москва" - 141 708 перевезених пасажирів (81% заповнюваності), прибуток 95,7 млн грн. Третім за прибутковістю виявився "Одеса - Москва" з 54,9 млн грн прибутку (116 146 пасажирів, 82% заповнюваності).

Четвертим - "Одеса - Перемишль" з 22,2 млн грн (перевезено 80 298 пасажирів) і п'ятим - "Київ - Санкт-Петербург" з 16 млн грн (перевезено 33 081 пасажирів).

Найбільш збитковими із міжнародних маршрутів визнані "Хмельницький - Москва" зі збитком 4,5 млн грн (продано 54 656 з 91 767 місць) та "Львів-Перемишль" з 3 млн грн (продано 15 580 з 30 816 місць).

За даними УЗ, на внутрішніх маршрутах найприбутковішими були (вказано розмір прибутку чи збитку та відсоток заповнюваності місць - Авт.):

"Київ - Одеса" - 74,5 млн (90%),

"Київ - Львів" - 56 млн (84%),

"Дніпро - Київ" - 55,7 млн (94%),

"Харків - Київ" - 47,4 млн (84%),

"Київ - Запоріжжя" - 33,7 млн (89%).

Найбільш збитковими були:

"Львів - Бахмут" - збиток 275,5 млн (88%),

"Ужгород - Лисичанськ" - 260,3 млн (99%),

"Маріуполь - Львів" - 217,1 млн (93%),

"Івано-Франківськ - Миколаїв" - 209,1 млн (92%),

"Київ - Рахів" - 189,6 млн (91%).

Чесно кажучи, дивно, що при такому високому показнику заповнюваності, ці поїзди є збитковими. І що за підсумками 2019 року очікуваний в УЗ збиток від пасажирських перевезень на дальньому сполученні сягає загалом 6,5 млрд. грн.

Нагадаємо, в 2019 році «Укрзалізниця» планувала на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом. "Щоб зробити залізничні перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш ніж удвічі, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 рази", - зазначали в компанії. Однак, поки що уряд не погодив ці наміри залізничного монополіста. Нагадавши, що у 2018 році Укрзалізниця двічі піднімала тарифи на квитки на 12% - у травні та жовтні.

Пасажирський струмок всихає і міліє, але...

Як відомо, від початку російської військової агресії Україна припинила авіасполучення з Москвою, але при цьому й досі зберігає залізничне сполучення з країною-агресором. За цей час урядовці кілька разів збиралися його "порвати" та політичне рішення так і не було прийнято.

6 серпня 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що його відомство підготувало низку контрзаходів у відповідь на дії Росії в Азовському морі (до захоплення українських військових катерів у Керченській протоці залишалося ще кілька місяців, але незаконні обшуки торгових суден йшли без зупинок - Авт.) та на Донбасі. Одним з таких заходів Омелян пропонував припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією. Тоді Мінінфраструктури підготувало відповідне рішення, проте його навіть не внесли на розгляд уряду.

Сьогодні українці можуть вільно подорожувати до Росії залізницею. Щоправда з 2014 року кількість поїздів, що курсують з України в Росію, скоротилося з колишніх 20 (19 формуванням Укрзалізниці та 1 формуванням РЖД) до нинішніх 6 (3 українські та 3 молдовські). Зокрема, у 2018 році було скасовано прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова. Залишаються прямі поїзди на Москву з Києва (№6), Львова (№74), Одеси (№24), Кривого Рогу (№96), Дніпра (№106) та Полтави (№92).

Зменшення кількості рейсів до Росії, стверджують в Укрзалізниці, пов’язане зі стрімким падінням пасажиропотоку між країнами. Так, у 2018 році УЗ перевезла до Росії 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у 2017 році. За 2019 рік даних ще немає, але не виключено, що негативна динаміка збережеться.

Як свідчить статистика, з кінця літа 2018 року пасажири стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до Європейського Союзу. Так, за період із серпня до кінця минулого року Укрзалізниця перевезла пасажирів до ЄС на 10 % більше, ніж до РФ. Загалом до ЄС з серпня 2018 року до січня 2019 року перевезено 362,9 тис. пасажирів, а до Росії – 329,4 тис. пасажирів. Фахівці Укрзалізниці прогнозують і подальшу переорієнтацію закордонного пасажиропотоку на європейський напрямок. Однак, як бачимо "російські" напрямки поки що найприбутковіші рейси в пасажирському залізничному перевезенні в Україні.

...охочих їхати навіть за ціною авіаквитків (не лоукостів!) - вистачає!

Очевидно що, підвищена рентабельність поїздів в Москву, в першу чергу, пов'язана з високою вартістю залізничних квитків. Проїзд в купе з Києва до Москви обійдеться пасажиру від 1500 до 3000 гривень (залежно від дати купівлі та ресурсів-посередників), в плацкартному вагоні - близько 850-1600 гривень. Місце ж у вагоні "люкс" коштуватиме від 3400 до 6000 грн. Тобто залізничні квитки в російському напрямку коштують фактично за ціною авіаквитків (не лоукостів). Для порівняння, вартість проїзду у найзбитковішому поїзді "Київ-Рахів" складає від 200 до 350 грн.

Відзначається, що поїзди, які курсують в Росію, залишаються прибутковими, незважаючи на те, що на них не діють знижки, як на квитки в напрямку країн Європи. І є кілька версій про те, хто формує основний пасажиропотік цих поїздів.

По-перше, це українські трудові мігранти. Хоча з 2014 року їх і стало втричі менше - за різними оцінками з 500 тис. осіб до 150 тис. осіб, та все ж українці не припиняють їздити на заробітки в Росію.

По-друге, багато росiян/українців їздять до родин, лiкуватись, на шопiнг, відпочинок, у бізнесових справах і таке інше.

По-третє, в деяких випадках українці використовують "російські" маршрути для внутрішніх подорожей, як логістично більш зручні. Наприклад, жителі північної частини України - із Шостки, Конотопа, Ніжина, Бахмача та інших влітку їдуть на море здебільшого саме поїздом Москва-Одеса.

Тож, війна війною, а скасовувати рух найприбутковіших потягів для тих, кого чомусь “тягне” до Москви, "не на часі".

“Зрозуміло, що кілька сотень мільйонів гривень щороку для “Укрзалізниці” і для українського бюджету не зайві, – зауважив два роки тому у коментарі Укрінформу директор Центру суспільно-інформаційних технологій “Форум” Валерій Димов. – Але ми повинні мислити з погляду всього комплексу національних інтересів. Для цього треба чітко відповісти на запитання: що важливіше – трішки підзаробити чи спробувати “забити іще один цвях у труну агресора”?

На жаль, на шостому році війни вже ніхто й не намагається цей цвях забити - усі звикли до "статусу-кво". Схоже, чекають, що саме якось "розсмокчеться"...

Марина Нечипоренко, Київ