Відсьогодні Штати ускладнюють правила видачі своїх Green Card
Це дозволить захистити американських платників податків та підтримає програми соціального забезпечення для американців, повідомили в Білому домі.
Зміни мають скоротити дефіцит федерального бюджету.
"Це відновить основоположний правовий принцип, згідно з яким нові члени суспільства повинні бути фінансово самостійними й не залежати від щедрості платників податків США", – мовиться у повідомлені.
Ініціативу в серпні 2019 року висунув помічник президента США Стівен Міллер.
Відтак влада може відмовити у в'їзді або видачі Green Card, виходячи з рівня доходів або того, як часто людина користується програмами соціальної допомоги. Сюди належить соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid.
Нагадаємо: правила мали набути чинності в середині жовтня 2019 року, однак тоді вони були оскаржені в суді.