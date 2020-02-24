Відсьогодні Штати ускладнюють правила видачі своїх Green Card

Від 24 лютого Сполучені Штати ускладнюють правила видачі Green Card іноземцям — зміни торкнуться тих, хто сподівається на отримання державної допомоги.

Це дозволить захистити американських платників податків та підтримає програми соціального забезпечення для американців, повідомили в Білому домі.

Зміни мають скоротити дефіцит федерального бюджету.

"Це відновить основоположний правовий принцип, згідно з яким нові члени суспільства повинні бути фінансово самостійними й не залежати від щедрості платників податків США", – мовиться у повідомлені.

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Ініціативу в серпні 2019 року висунув помічник президента США Стівен Міллер.

Відтак влада може відмовити у в'їзді або видачі Green Card, виходячи з рівня доходів або того, як часто людина користується програмами соціальної допомоги. Сюди належить соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid.

Нагадаємо: правила мали набути чинності в середині жовтня 2019 року, однак тоді вони були оскаржені в суді.