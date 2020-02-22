У жодного евакуйованого з Китаю немає ознак зараження коронавірусом - МОЗ

Під час проведеного у суботу вранці обстеження у жодного з евакуйованих з Китаю не виявлено ознак зараження коронавірусом.

Про це на брифінгу у суботу заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Результати вранішнього медичного обстеження є позитивними: в жодної особи, яка перебуває в обсервації, не виявлено ознак захворювання. Хочу наголосити, що всі люди почуваються добре - і пасажири літака, і члени екіпажу”, - сказав Коваль, додавши, що евакуйовані проходять такі обстеження двічі на день.

За його словами, сьогодні епідеміологи візьмуть в обсервованих зразки крові для обстеження. "Як ви знаєте, в Україні з'явилася тест-система, і зразки будуть доправлені до київської лабораторії, і надалі кожні три дні буде відбуватися обстеження (крові - ред.). В разі якихось результатів, тих чи інших, ми будемо вас інформувати”, - зауважив Коваль.

Він нагадав, що сьогодні пішла вже третя доба в обсервації, яка розпочалася "з моменту потрапляння наших людей до літака, це було 19 лютого о 18 годині за київським часом".

Водночас заступник міністра наголосив, що між обсервацією і карантином є різниця.

“Обсервація — це не карантин. Карантин — це комплекс заходів, який відбувається в джерелі, в осередку інфекції. Обсервація — це вихід із зони карантину. Карантин був в Ухані, а в Україні - здорові люди перебувають в обсервації, і перебуватимуть упродовж 14 днів”, - пояснив він.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де людей розмістили для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Того ж дня Нові Санжари відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: НГУ