Справа Шеремета: суд почав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненку

Печерський районний суд міста Києва почав розгляд клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканту Андрію Антоненку ("Ріффмастеру").

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутній сам Антоненко, його адвокати Дмитро Круговий і Станіслав Кулик та представники сторони обвинувачення.

На засіданні захисники Антоненка попросили суд замінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на менш суворий.

"Ми просимо суд задовольнити наше клопотання і змінити запобіжний захід на будь-який, не пов'язаний з триманням під вартою", - сказав адвокат Кулик.

За його словами, Антоненко впевнений у своїй невинуватості.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.