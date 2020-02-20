В Україні треба створити механізм допомоги жертвам насильства - Олена Зеленська

Україна має створити зрозумілі механізми для того, щоб надати допомогу і захист жертвам насильства, які їх потребують.

На цьому наголосила дружина Президента Олена Зеленська на відкритті Міжнародного форуму "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства" у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, тема насильства в нашому суспільстві наразі є дуже незручною для обговорення. Побиття, страхи, сором не виносять на публіку. Дуже часто це не є темою суспільного діалогу. І, на жаль, відсутній повноцінний захист жертв з боку держави", - сказала Зеленська.

Міжнародний форум «Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Вона зауважила, що жертви часто не розуміють, як розповісти про ситуацію.

"Ми маємо разом із вами зробити щось для того, щоб змінити цю ситуацію безпорадності. Щоб були створені прості та зрозумілі механізми для того, щоб можна було захистити кожного, хто потребує допомоги", - звернулася до учасників форуму перша леді.

Вона також нагадала, що в Україні відкрито "гарячу лінію" протидії насильству 1547, яка працює цілодобово на всій території держави.

"Номер 1547, на мою думку, має закарбуватися у пам'яті так само, як 101, 102, 103 - як номер допомоги. І я вірю, що це буде успішний проєкт, і поняття "екстрене реагування" буде повністю відповідати суті", - наголосила Зеленська.

Як зауважила перша леді, в Україні переважна кількість жертв довго не вважають факти насильства насильством.

"Сьогодні в цьому залі є представники місцевої влади. І я хочу звернутися до вас із відвертим проханням про допомогу, адже саме від вас залежить практичне втілення механізмів допомоги і захисту на місцях", - наголосила Зеленська, додавши, що вони можуть розраховувати на її сприяння в питанні протидії насильству.