В Україні запускають "гарячу лінію" для жертв домашнього насильства

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про запуск у тестовому режимі гарячої лінії з попередження домашнього насильства.

Інформацію про цей проєкт міністр оприлюднив у Facebook.

"Ми запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства. Номер 1547", - зазначив він.

На думку Дубілета, проєкт дійсно важливий, тому що, за даними ООН, кожна 6-а жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців. Від 1 до 3 млн дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства.

Проєкт, як додав міністр у дописі, запущений за новим принципом — на спільній платформі. Завдяки цьому запустили лінію досить швидко і заощадили близько 25 млн грн бюджетних коштів, які спочатку планували витратити на створення окремого кол-центру.

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Проєкт розробляється Міністерством соціальної політики, Національною поліцією, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством юстиції, Міністерством освіти та науки.

Лінія працює зараз у тестовому режимі.