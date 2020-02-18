Коронавірус на 18.02.2020: звідки взявся, які ліки та спосіб зараження

А ще – як буде проходити евакуація українців з Уханю і чому вона так затрималася

У Китаї опублікували перше дослідження коронавірусу за даними 72 тисяч випадків захворювання. Як повідомляє ВВС , згідно з даними китайського Центру з контролю та запобігання хворобам, у понад 80% випадків хвороба протікала без ускладнень, а найбільший ризик загострень стосувався людей похилого віку та тих, хто має хронічні хвороби. У 80,9% випадків спостерігався помірний перебіг хвороби, у 13,8% випадків важкий, і лише у 4,7% випадків критичний. Рівень смертності в провінції Хубей, де проживає 58 мільйонів людей, і яка є епіцентром захворюваності, становить 2,9% проти лише 0,4% в інших провінціях.

Наразі, станом на 18 лютого, налічується 73 тисячі хворих на коронавірус, з яких 12 887 одужали і 1873 померли. Серед загиблих і головний лікар одного з тимчасових шпиталів для заражених коронавірусів COVID-2019. Але є і хороші новини - світ усе ближче наближається до розгадки реальних причин спалаху коронавірусу та методів його лікування. По пунктах.

1. Коронавірус швидше за все розповсюдився з лабораторії

Китайські науковці виявили, що джерелом поширення коронавірусу міг бути не уханський ринок морепродуктів, а місцева наукова лабораторія. Такого висновку дійшли біологи Ботао Сяо та Лей Сяо, які опублікували звіт під назвою “Можливі джерела спалаху коронавірусу 2019-nCoV”, про що повідомляє London loves Business . У звіті йдеться, що вивченням коронавірусу у кажанів займалися дві місцеві лабораторії, і одна з них знаходиться усього за 280 метрів від ринку морепродуктів. “Ми коротко вивчили історію діяльності лабораторій та дійшли висновку, що коронавірус, ймовірно, походить з лабораторії”, - зазначили науковці. При цьому один з учених розповів, що після того, як хворий на коронавірус кажан напав на дослідників, вони були змушені пробути на карантині 14 днів.

Тобто не варто поспішати з конспірологічними висновками, що нібито спалах коронавірусу є «побічним продуктом» розробок біологічної зброї. У коментарі виданню TheStreet професор Річард Ейбрайт, керівник лабораторії Інституту мікробіології Ваксмана хоч і допускає, що спалах коронавірусу може бути пов’язаний із аварією в лабораторії, проте одразу попереджує, що ідею про його спеціальну розробку можна викинути в кошик для сміття. “Виходячи з послідовності геномів і властивостей вірусу, немає підстав підозрювати, що вірус був розроблений”, - сказав професор Річард Ейбрайт.

Фото: AFP

2. Є засоби лікування: три препарати і кров тих, хто одужав

Китайські учені наближаються до відгадки того, як лікувати новий коронавірус. Дослідники відібрали три найефективніших препарати, які показали хороші результати під час лікування хворих на COVID-2019. Перший із них хлорохінфосфат — протималярійний засіб, який може ефективно інгібувати (сповільнювати чи зупиняти) коронавірусну інфекцію.

“У ході експериментів з хлорохінфосфатом, який є препаратом проти малярії та багато років використовується, стало зрозуміло, що він може ефективно стримувати розвиток інфекції нового коронавірусу”, - йдеться у повідомленні китайського урядового порталу China.org.cn. Наразі препарат проходить клінічні випробування у понад 10 лікарнях Пекіна й Гуандуня, де знаходяться понад 100 пацієнтів.

Другий — це препарат від грипу фавіпіравир, який випробовували на 70 пацієнтах у Шеньчжені, провінція Гуандун на півдні Китаю. Третій — ремдезівір, експериментальний противірусний препарат американського фармацевтичного гіганта Gilead, розроблений для боротьби з Еболою. Він теж показав досить гарну противірусну активність проти коронавірусу на клітинному рівні і отримав дозвіл на випробовування у 10 лікарнях, розташованих в епіцентрі коронавірусу в Ухані. Випробування цих трьох препаратів триватимуть до кінця квітня, після чого китайські лікарі нададуть рекомендації щодо лікування COVID-2019.

Також директор Китайського національного центру розвитку біотехнологій при Міністерстві науки і технологій Чжан Сіньмінь на прес-конференції щодо коронавірусу розповів, що для лікування важкохворих пацієнтів використовували плазму крові людей, що одужали. “Уже 11 пацієнтів отримували таку терапію плазмою — усі їхні клінічні показники покращувалися і не було побічних реакцій ”, - заявив Чжан Сіньмінь. Як це працює? У людей, які перехворіли коронавірусом, утворюються до нього антитіла. Антитіла нейтралізують вірус і не дають йому можливість проникати далі в клітини і розмножуватися.

Донорську кров вводять хворому пацієнту після того, як вона пройде процедуру з інактивації наявних у ній вірусів. Керівник відділу боротьби з коронавірусом одного з районів Уханю Лікар Лю Беньде одним з перших в країні закликав застосовувати цей метод, повідомляє медичний портал Аксемедін із посиланням на китайський телеканал CGTN. «У 2003 році цей метод чудово себе зарекомендував під час захворюваності на гострий респіраторний синдром, відомий як SARS», – зазначив Лю Беньде. Але проблема широкого використання такого методу в тому, що пацієнти бояться здавати кров. Тому поки донорами є самі медики, які перехворіли від початку грудня. Першим став Цзун Цзянь, партсекретар лікарні традиційної китайської медицини району Цзянся в Ухані, який мав тяжкі симптоми: “Мій стан був украй важким. Я мав лихоманку, не міг дихати, навіть лежачи в ліжку. Я був на межі життя і смерті, й отримав колосальний досвід виживання. Я не хочу, щоб інші страждали так само, як я, тому зроблю все можливе, щоб зупинити цю хворобу”. Фахівці зазначають, що поки що це найбільш ефективний і доступний метод лікування, давно відомий медикам, це ази щеплення. Тож зараз у Китаї закликають пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, здавати кров, щоб “дати надію критично хворим пацієнтам”.

3. Темпи захворюваності знижуються

Схоже, що потужні карантинні заходи, які на вихідних іще більше посилилися — аж до заборони мешканцям провінції Хубей залишати свої домівки, дають свої результати. 16 лютого офіційний спікер Національної комісії охорони здоров’я КНР заявив , що кількість нових випадків зараження коронавірусом сповільнилася, що підтверджує ефективність суворих карантинних заходів. Те саме сказав і міністр закордонних справ Китаю на Мюнхенській конференції з безпеки. «Ми бачимо світло в кінці тунелю», — зазначив глава китайського МЗС і подякував низці країн за допомогу в боротьбі з коронавірусом, повідомляє Інтерфакс.

Цифри щоденного приросту хворих теж підтверджують стабілізацію ситуації. Після різкого стрибка, коли було застосовано нову методику підрахунку хворих 13 лютого, щоденний приріст Хворих у провінції Хубей іде на спад. Якщо 14 лютого приріст становив 7,8%, то 15 лютого — 4,7%, 16 та 17 лютого — 3,4%, 18 лютого — 3,1%. По Китаю щоденний приріст хворих 14 лютого був 2,8%, 16 лютого — 1,3%, 18 лютого — 0,4%. Летальність же поки залишається на приблизно однаковому рівні: у провінції Хубей — 2,7-2,9%, в Китаї — 04- 06%.

4. Коронавірус має ще один спосіб передачі

З’ясувалося, що COVID-2019 може передаватися не лише повітряно-крапельним шляхом, але і через фекалії, і можливо — через каналізацію (схоже, що підготовка закладів, куди помістять евакуйованих українських громадян з урахуванням цього способу передачі коронавірусу і затягнув процес евакуації). Такого висновку дійшли дослідники Інституту вірусології Китайської академії наук в Ухані. Це підтверджується і спостереженнями лікарів, які відмітили, що серед ранніх симптомів коронавірусу в 10-20% трапляється діарея. Потрапивши у травну систему людини, вірус може там розмножуватися, і якщо не помити руки, скажімо, після туалету, то він через різні предмети, ручки дверей тощо може передаватися на руки інших людей.

«Але ми досі не знаємо, як довго цей вірус може вижити поза організмом — наприклад, ВІЛ може вижити тільки близько 30 хвилин — і до якого температурного діапазону він чутливий», — визнає Цзяюй Ляо, біоінженер з Університету Каліфорнії в Ріверсайді.

Поки що про живучість COVID-2019 на інших поверхнях учені роблять висновки на основі даних про інші коронавіруси. За даними німецьких дослідників, коронавірус може залишатися на поверхні речей і бути заразними від 2 годин до 9 днів. “Низька температура та висока вологість повітря збільшують тривалість їх життя”, - говорить лікар Гюнтер Кампф із університетської лікарні Грайфсвальда. Для порівняння, коли проводилися дослідження з виживання двох штамів вірусу SARS, який на 80% схожий із COVID-2019, виявилося, що один із них на поверхні паперу залишався небезпечним для людини упродовж 4-5 днів, інший — 3 години. Автори дослідження також дійшли висновку, що дезинфікувати поверхні можна за допомогою перекису водню, спирту та гіпохлориту натрію (хімічна речовина в хлорному вапні), які швидко і успішно інактивували коронавіруси SARS та MERS.

Але досі головним способом передачі вважається повітряно-крапельний шлях, тому убезпечити себе можна стандартними способами: регулярно мити руки з милом, не торкатися до обличчя і гаджетів у транспорті, триматися подалі від людей із симптомами ГРВІ.

5. Евакуація українців з Уханю: чому не візьмуть тих, хто з нежиттю

Українські громадяни прибудуть на Батьківщину тепер у четвер, 20 лютого. З Уханя планують евакуювати 49 громадян України і 11 іноземних громадян, які також перебуватимуть на 14-денному карантині. При цьому, як повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, евакуюватимуть лише тих, хто не матиме симптомів захворювання. Ми здивувалися: хіба ті, хто має ознаки ГРВІ, не громадяни України і не потребують захисту? Чому так вирішили? Заступник міністра відповідає на це так: “це загальноприйнятна практика, що евакуювати будуть здорових людей” (щоправда США в останню хвилину передумали і 14 пасажирам лайнеру Diamond Princess, у яких виявили захворювання, дозволили сісти на літак; при цьому щонайменше 40 громадян США заражених коронавірусом, будуть лікуватися в Японії).

За словами Ляшка, в літаку салон буде поділений таким чином, щоб виключити інфікуванням між пасажирами, на випадок якщо у когось з’являться симптоми захворювання чи погіршиться самопочуття - в літаку передбачена окрема зона обсервації, де хворий буде знаходитися до прибуття. При цьому варіанти закладів, куди саме відбуватиметься евакуація, не розголошуються з міркувань безпеки.

Як розповів в ефірі програми “Свобода слова” міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у місці обсервації громадян, евакуйованих з міста Ухань, буде розгорнутий штаб Національної гвардії та сил ДСНС. Також, за його словами, відходи з місця обсервації будуть збиратися та утилізуватися по спеціальній процедурі, відходи каналізації будуть проходити знезараження і не потраплятимуть в загальні стоки. Усі співробітники, які будуть спілкуватися під час карантину з евакуйованими громадянами, також будуть забезпечені засобами захисту, зокрема захисними костюмами.

Аваков розповів, що в Ухані до місця посадки українців доставить влада Китаю, а перед посадкою всім буде проведено вимірювання температури, огляд. Тих, у кого температура буде перевищувати 37,2, не допустять на борт літака, вони у супроводі українського консула будуть переміщені до лікарні, де за ними встановлять медичне спостереження. У літаку українців будуть супроводжувати два лікарі, медсестра, поліціянт та військовослужбовець, які також по прибуттю в Україну будуть ізольовані в місці обсервації протягом 14 днів разом з екіпажем.

Літак прибуде в один з українських аеропортів, в залежності від того, яке місце обсервації буде визначено. Після висадки пасажирів повітряне судно пройде дезінфекцію аж до заміни повітряних фільтрів. Всі відходи - фільтри, серветки, залишки їжі, тощо будуть зібрані в спеціальні місткості та спалені. Після завершення 14-денного карантину громадяни за спеціальною процедурою і за дозволу медиків будуть відпущені додому. Приміщення, де вони перебували, також пройде дезінфекцію.

Чому ж так довго затягувалася евакуація українців з Уханю? Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пояснював, що затримка була пов’язана з мінімізацією ризиків проникнення коронавірусу COVID-19 в Україну.

Юлія Горбань, Київ