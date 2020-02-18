Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблих на Майдані і захисників України

Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання пам’ять загиблих учасників Революції Гідності і всіх захисників України.

З пропозицією вшанувати загиблих на початку ранкового засідання звернувся до депутатів перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей пленарний тиждень - це тиждень, протягом якого відбувалися події на Майдані. Цей тиждень увійшов у нашу історію як тиждень Революції Гідності. У мене пропозиція: давайте згадаємо всіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання, а також усіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет», - сказав Стефанчук.

Після цього присутні в залі депутати, а також журналісти та інші запрошені на засідання підвелися та вшанували пам’ять загиблих.

У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранення, а сотні – були заарештовані та піддані тортурам.

Для припинення свавілля державних органів зранку 18 лютого 2014 року протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ». Громадяни вимагали від влади рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні, насамперед обмеження повноважень президента України шляхом внесення змін до Конституції України. Працівники міліції, діючи за вказівками керівництва правоохоронного органу, спільно з «тітушками», грубо порушуючи чинне законодавство, застосовували надмірне насильство і використали вогнепальні набої та зброю, вчинивши жорстокий силовий розгін ходи.

Як наслідок, 18 лютого на вулицях Інститутській та Грушевського, Кріпосному провулку та в Маріїнському парку загинуло 23 людини, а 509 отримали тілесні ушкодження, з них 37 – тяжкі, 85 – середньої тяжкості.

У вересні 2014 року, вже після повалення злочинного режиму, Україна відкрила кримінальне провадження щодо розслідування злочинів на Майдані. Проте, притягнення до відповідальності ймовірних організаторів та виконавців розгону Майдану – справа надзвичайно складна, адже значна частина з них утекла за кордон, зокрема до Росії.

20 лютого 2019 року Генпрокуратура заявила, що фактично завершила розслідування розстрілу активістів у Києві. Комісія експертів на підставі 988 томів слідства дійшла висновку, що загибель та поранення учасників Євромайдану прямо пов'язані з рішеннями і діями експрезидента Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка та його підлеглих.

Однак, від 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура внаслідок реформи втратила повноваження розслідувати ці кримінальні провадження і почала передавати справи до ДБР. Бюро має отримати 50 справ Майдану, ще близько 40 справ Офіс генпрокурора передасть Національному антикорупційному бюро.