ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження у "справах Майдану"

За останній тиждень слідчими Державного бюро розслідувань було зареєстровано одне нове кримінальне провадження стосовно "справ Майдану”.

Про це на пресконференції 17 лютого сказав слідчий ДБР Артем Яблонський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За останній тиждень відділом з розслідувань справ Майдану ДБР було зареєстровано одне нове кримінальне провадження, внесено відомості в ЄРДР в ході здійснення розслідувань саме майданівських справ", - сказав Яблонський.

За його словами, коли здійснюється досудове розслідування, то перевіряється великий обсяг матеріалів, дій правоохоронців, прокурорів, суддів. Він зазначив, що під час досудового розслідування викриваються факти, які мають ознаки кримінального правопорушення, а слідчими ДБР так влаштована робота, щоб ці факти виявлялися, і негайно реєструвалися.

“ДБР продовжує здійснювати досудове розслідування в категорії кримінальних проваджень за участі майданівських справ. Головне, що на даний час не завершилася передача справ з Офісу генерального прокурора. Те що цікавить нас по кримінальних провадженнях, по вбивствах, воно налічує понад 4500 томів матеріалів справи. Дуже багато речових доказів”, - сказав Яблонський.

Слідчий ДБР Олександр Чорноблавський розповів, що наразі Офіс генерального прокурора продовжує передавати справи Майдану, а ДБР відповідно їх приймає.

"Як тільки вони готові їх передати, один, два томи, сто, вісімсот, то одразу ми включаємося і приймаємо їх. Також ми допомагаємо їх формувати, тому відбувається формування, як зі сторони слідчих, так і зі сторони прокурорів, але чи вкладемося ми в термін, чи ні, це залежить від бажання обох сторін. Тільки ми формувати ці справи не можемо, самі собі ми передати їх не можемо. Відповідно за цю роботу рівною мірою відповідає Офіс генерального прокурора, які їх передає, так і відповідно ДБР", - сказав він.

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Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.

Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

На початку січня 2020 року керівником відділу ДБР із розслідування “справ Майдану” призначили Олександра Буряка.