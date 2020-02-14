Звіробій у суді, новий голова ОПУ та "Сонячні ковзани"

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

У понеділок, 10 лютого, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу волонтерці Олені Біленькій, відомій як Маруся Звіробій. Печерський райсуд Києва відпустив її під особисте зобов'язання. Запобіжний захід діятиме до 9 квітня. Суд також зобов’язав волонтерку здати закордонний паспорт і прибувати до слідчого на першу ж вимогу. Маруся Звіробій разом із народним депутатом Софією Фединою підозрюються у погрозі вбивством щодо Президента України. Справу порушено за фактом їхніх висловлювань на адресу Глави держави. Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.

Фото: Михайло Палінчак

Софії Федині ж у середу, 12 лютого, вручили повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань. На підтримку народного депутата під ДБР зібралися її однопартійці, а також інші активісти.

Фото: Володимир Тарасов

У Офісу Президента України – новий керівник. Ним став Андрій Єрмак. Попередньо Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Андрія Богдана.

Фото: Володимир Тарасов

У Києві відбувся перший півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020". До фінальної частини пройшли виконавці Jerry Heil і KRUTЬ, а також гурт Go-A. На фото: співачка KRUTЬ під час виступу. Ще одна трійка фіналістів визначиться у другому півфіналі, який відбудеться 15 лютого. Фінал національного відбору на Євробачення-2020 пройде 22 лютого.

Фото: Олександр Лапін

А у Вінниці презентували унікальний проєкт "Сонячні ковзани". Його учасники – діти з синдромом Дауна – вчаться підкорювати лід та кататися на ковзанах.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: пресслужба Кабміну

Президент України Володимир Зеленський під час стратегічної зустрічі на тему: "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування", присвяченої дорогам України, в Києві.

Фото: Сергій Гудак

Ніс собаки, що живе у притулку в Ужгороді.

Фото: Микола М'якшиков

Бурульки звисають з балкону в Дніпрі.

Фото: Володимир Тарасов

Кінорежисер, політв’язень, лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту та Національної премії України ім. Тараса Шевченка Олег Сенцов під час дискусії на тему: "Етика і війна: між минулим та майбутнім".

Фото: Сергій Пустовіт

Пацієнтка в коридорі Шишацької центральної районної лікарні, де відбулася презентація інноваційного рентгендіагностичного комплексу на три робочих місця, на Полтавщині.

Фото: Олексій Ковальов

Пошкоджена скляна стела із гербом та прапором України, яку в 2019 році було встановлено з нагоди Дня Державного прапора України в Сєвєродонецьку.

Фото: Микола М'якшиков

Учасник сеансу одночасної гри на 30 дошках з українською шахісткою, триразовою чемпіонкою світу з шахів серед жінок Анною Музичук у Дніпрі.

Фото: Павло Багмут

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (ліворуч) і боксер з Венесуели Хосбер Перес під час титульного бою за звання чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі в Києві.

Фото: Олексій Ковальов

Хокеїст з дитиною катаються на ковзанах під час відкриття загальноміської ковзанки на запасному футбольному полі стадіону КДЮСШ 2 у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Євген Котенко

Чемпіон International WBO Денис Берінчик під час відкритого тренування у залі боксу Old School Boxing Club у Києві.

Фото: Сергій Гудак

Ігровий момент матчу Кубка України з гандболу серед жіночих команд між ГК "Карпати" (Ужгород) і ГК "Галичанка" (Львів) (чорна форма), що завершився з рахунком 29:32 на користь львівської команди в Ужгороді.

Фото: Сергій Гудак

Ігровий момент матчу першості України з флорболу в Ужгороді.

Фото: Олексій Ковальов

Спортсмени під час поєдинку у межах проведення відкритого чемпіонату Луганської області з кікбоксингу ISKA і відкритого чемпіонату Луганської області з кікбоксингу WPKA, у Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Володимир Тарасов

Виступ гімнастів із обручами у межах екзотичного шоу "Африка" на арені Національного цирку України в Києві.