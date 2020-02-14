Гончарук у пологовому презентував "е-Малятко", що об’єднує 10 послуг

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вручив свідоцтво про народження дитини батькам у Київському міському пологовому будинку № 5.

Вручення відбулося під час презентації послуги "е-Малятко" у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це документ, яким держава посвідчує появу у вашому житті нової людини, поповнення у вашій сім'ї. Будьте щасливі, а ми зробимо все, щоб держава вам не заважала, а допомагала" , - сказав Гончарук, звертаючись до батьків.

Презентація запуску послуги "єМалятко" у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Він також закликав українців звикати до того, що держава - це сервіс, який утримується за рахунок податків і цей сервіс щодня ставатиме якіснішим.

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Як повідомляється на Урядовому порталі, "е-Малятко" – це перший комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини, в одну. Вперше послуга е-Малятко запустилася на початку січня у Харкові, також вона доступна в Луцьку, Кривому Розі та Вінниці. Ця комплексна послуга покликана заощадити час молодих батьків: кількість можливих візитів до органів влади знизиться з 11 до 0, а кількість документів для подачі – з 37 до 1.