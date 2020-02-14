Інформсистема трансплантації готова до технічного запуску - Скалецька

Єдина державна інформаційна система трансплантації готова до запуску в технічну експлуатацію.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає кореспондент Укрінформу.

"Доручення щодо ЄДІСТ було виконано в частині доопрацювання з розробником, вона вже запускається в технічну експлуатацію, аби перевірити, що все злагоджено працює, і для того, щоб з 1 квітня запустити її вже повністю в робочий формат", - сказала Скалецька.

ЄДІСТ - це єдиний інформаційний простір для налагодження нової системи трансплантації. Система охоплює всі ключові логістичні процеси щоденної роботи реєстру: управління даними про донорів та пацієнтів, управління запитами, записами про проведені трансплантації тощо.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський в листопаді 2019 року дав доручення МОЗ забезпечити функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації до лютого 2020 року.