Сезон грипу: за тиждень в Україні — вісім летальних випадків

За минулий тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок лабораторно підтвердженого грипу.

Про це свідчать оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ з 3 по 9 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"За тиждень зареєстровано вісім летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону 26 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що за минулий тиждень (3.02–9.02) на ГРВІ захворіли 283 656 людей, із них 65,6% — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6 % більше епідемічного порогу по Україні.

Зазначається, що майже в усіх областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності. Лише в Києві та Харківській області не перевищений епідпоріг.

У МОЗ нагадують, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.

У міністерстві інформують, що впродовж тижня проти грипу вакциновано 956 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 236 343 особи.