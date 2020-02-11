На Харківщині вдома помер 12-річний школяр, у якого раніше лікар зафіксував ГРВІ

У селі Черкаська Лозова під Харковом 9 лютого помер 12-річний хлопчик, у якого за кілька днів до трагедії лікар зафіксував симптоми ГРВІ.

Факт смерті дитини кореспонденту Укрінформу підтвердили у пресслужбі Харківської ОДА з посиланням на обласний департамент охорони здоров’я.

«12-річний хлопчик помер у неділю, 9 лютого. «Швидка», що приїхала за викликом, тільки зафіксувала факт смерті. Висновків судмедекспертизи щодо попередньої причини смерті ще немає», - повідомили в ОДА.

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Із власних джерел у медичній сфері регіону кореспонденту Укрінформу стало відомо, що за кілька днів до трагедії від родини було звернення до лікаря, котрий зафіксував симптоми ГРВІ, зокрема, нежить. Про тривожний стан не йшлося, і стаціонар був не потрібен. Але у неділю дитині різко стало погано, піднялася температура і хлопчик помер, зазначив співрозмовник, наголошуючи, що смерть від пневмонії - є лише припущенням. На обліку через якісь хронічні захворювання дитина не стояла.