Комп'ютер на видноті та спецпрограми. Як захистити дитину у “всесвітньому павутинні”

Поліція радить батькам контролювати нік, який використовує дитина в інтернеті, а також користуватися програмами батьківського контролю.

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції України у Facebook з нагоди Дня безпечного інтернету, що відзначається 11 лютого.

"Проконтролюйте нік дитини, щоб виключити наявність у ньому особистої інформації та роз’ясніть, що в інтернет-просторі перебувають люди, які можуть використати особисті дані проти неї. Користуйтесь програмами батьківського контролю", - рекомендують патрульні.

Також батькам краще розташувати комп’ютер у загальній кімнаті, щоб легше здійснювати контроль щодо поводження дитини в інтернеті, та застосовувати засоби блокування небажаного контенту і зайвої реклами.

"Встановіть програму, що обмежує час роботи за комп’ютером. Навчіть дитину вигадувати безпечний пароль, який має складатися принаймні з восьми символів, поєднувати цифри, великі й малі літери, та не містити загальновживаних слів - це дозволить їй захистити власну інформацію", - наголошують патрульні.

Також правоохоронці радять батькам встановити налаштування безпечного пошуку у Google, YouTube та на інших сервісах, які використовують, і привчати дитину ділитися враженнями про відвідання Інтернету та розповідати про все, що викликало у неї хвилювання.