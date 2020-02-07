Групі російських акторів заборонили в’їзд в Україну на 10 років

Група російських акторів, які намагалися обманом потрапити в Україну, отримали заборону на в’їзд на 10 років.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону попередньо встановили, що іноземці є учасниками ліричної комедії «Ідеальний свідок» і відповідно до запевнень відносно них немає підстав для недопущення у гастрольних заходах. Проте було з’ясовано, що двоє з росіян є акторами, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де брали участь у зйомках фільму", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники відмовили їм у в’їзді в Україну та проставили заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Зокрема, серед акторів Ігор Ливанов, Олена Корикова та Павло Баршак.

Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, через що також були не пропущені через кордон. Решта громадян Росії відмовилися їхати в Україну.

Після завершення всіх процедур їх повернули до Республіки Молдова.

Однак, за даними прикордонників, вже за декілька годин ця група іноземців знову з’явилася на українському кордоні. “Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, певно сподіваючись, що їм все ж вдасться потрапити в нашу країну. Окремі іноземці чітко розуміли про наявність у них заборони на в’їзд”, - зазначається в повідомленні.

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Проте громадяни РФ знову були зупинені під час заходів прикордонного контролю та не пропущені в Україну. Цього разу двоє громадян Росії, які вже мали заборону в’їзду в Україну, своїми діями через умисне невиконання рішення вчинили правопорушення за ст.203-1 КУпАП та були притягнуті до відповідальності, отримавши штраф. Крім того, їм продовжено термін заборони до 10 років, наголосили в ДПСУ.

Решті 4 громадянам Росії проставлено заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки відповідно до норм закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Фото: ДПСУ