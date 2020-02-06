На “тарифну комісію” подали в суд через плату за доставку газу

Сестра відомого в Харкові правозахисника, адвоката Романа Лихачова, мешканка Чугуєва Маргарита Лихачова подала до Харківського окружного адміністративного суду позов проти НКРЕКП з вимогою визнати незаконною постанову, яка встановлює тариф на транспортування газу.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів адвокат Лихачов.

«Подали позов з вимогою визнати незаконною Постанову НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «Харківгаз» №3044 від 24 грудня 2019 року. Постанова прийнята без необхідного обґрунтування та порушує деякі законодавчі акти. Третіми особами в процесі мають бути залучені Антимонопольний комітет і Державна регуляторна служба», - говорить Лихачов.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановило для ПАО «Харківгаз» тариф на транспортування в 1,23 грн. Не згоден адвокат, по-перше, зі структурою тарифу на транспортування.

«Структура тарифу включає, наприклад, закупку індивідуальних лічильників і їх обслуговування. Та в багатьох споживачів їх просто немає, то чому вони мають сплачувати? В структуру закладено також «інші витрати». Що це таке – не зрозуміло. А ще «паливо й газ для власних потреб» - що це за стаття витрат у структурі? Тобто запитань по формуванню тарифу дуже багато, і ми затребуємо у комісії всі документи», - пояснює Лихачов.

По-друге, правозахисник упевнений, що газ транспортується по трубах, які навіть не належать облгазам.

«Ці трубопроводи будувалися ще за Радянського Союзу в переважній більшості, або ж у селах люди при підведенні газу до домоволодінь закупляли труби. І тут запитання: якщо трубопроводи обслуговуються, то вони, як будь-яке майно, мають стояти на балансі або знаходитися в користуванні. А якщо це безхазяйне майно? Його може прийняти на баланс орган місцевого самоврядування, і тоді вже спірне питання – хто кому має сплачувати за користування трубами», - заявляє Лихачов.

Він каже, що після подання позову отримує дзвінки від юристів і правозахисників із інших регіонів України, тому скоро слід чекати аналогічні позови.

«НКРЕКП прийняло однакові постанови для всіх постачальників... незначні відмінності лише в тарифі. Можливо, з точки зору антимонопольного законодавства розділення послуг і потрібне, але ж потрібне зрозуміле і чесне обґрунтування ціни», - говорить Лихачов.

Як повідомлялося, з 2020 року нарахування за послугу з транспортування газу видалили з квитанції міськгазів і облгазів і надсилають споживачам окремим рахунком.

Ціну за доставку газу розраховують індивідуально: обсяг використаного палива в минулому «газовому році» (з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.