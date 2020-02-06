УДО заперечує причетність до історії з “плівками Гончарука”

Управління державної охорони України звернулося до представників медіа утриматися від поширення неперевірених чуток щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це йдеться в інформації УДО на сторінці у Facebook.

"Шановні представники медіа, утримайтесь, будь ласка, від поширення неперевірених здогадок і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Управління державної охорони України відкрито співпрацює зі Службою безпеки України в межах кримінального провадження щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука, щоб зняти будь-які можливі підозри в причетності військовослужбовців УДО України до цього інциденту.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня на YouTube-каналі був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. Співрозмовники, зокрема, обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики Президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, на запису людина, голос якої схожий на голос Прем’єра, каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, але не у Верховну Раду, як того вимагає процедура, а Президенту України.

На зустрічі із Прем'єром Президент заявив, що дає йому і уряду шанс.

СБУ відкрила кримінальну справу через прослуховування в кабінеті Прем’єр-міністра Олексія Гончарука під час наради.