Дубілет каже, що консультації про перепис населення тривають

Представники уряду досі консультуються щодо необхідності проводити традиційний перепис населення, і тут є різні думки.

Про це міністр Кабінету міністрі Дмитро Дубілет сказав на брифінгу щодо методології оцінки чисельності населення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ще ведемо дискусію про те, наскільки ми можемо собі дозволити проводити перепис традиційним засобом. Будемо ще дискутувати. Я сподіваюся, що протягом найближчого часу ми зможемо прийняти рішення. У нас є різні думки усередині команди щодо цього. Будемо спілкувати зі спеціалістами, в тому числі з фінансистами, тому що, на превеликий жаль, це не просте рішення, тут немає правильно чи неправильно”, - сказав Дубілет.

Він зазначив, що це одне із тих рішень, яке доводиться приймати з огляду на бюджет.

Щодо залучення пошти до цього процесу, міністр зазначив, що тут є декілька проблем, які можуть стати на заваді. Він додав, що у деяких країнах для перепису просто відправляють документи за певною адресою, звідти люди приходять в спеціальні пункти і повертають заповнені анкети.

“У нас тут кілька проблем. По-перше, те, що немає нормального реєстру, який дозволить людині адресно відправити анкету. По-друге, поштові скриньки зазвичай не працюють. Коли я жив у Лондоні, пам'ятаю, наскільки там якісніше працюють... Тому, на жаль, поштовий перепис у нашій країні буде дуже складно провести”, - припустив він.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого у засобах масової інформації було поширено повідомлення щодо начебто невиконання робіт з оцінки чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року (по регіонах України) та отримання оцінки чисельності наявного населення України 37 млн 289 тис. осіб шляхом звичайних математичних операцій (множенням на 0,888).

Дубілет заперечив це і заявив, що в уряді готують матеріали до Державного бюро розслідувань через поширення інформації про фальсифікацію.

Результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.