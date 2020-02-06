Поліція скануватиме водійські права за допомогою QR-коду
Про це заявив керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік під час презентації мобільного додатку у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Разом з Міністерством внутрішніх справ ми доробили програмне забезпечення на планшетах поліцейських і QR-код, який сканується і будь-якою камерою смартфону, і камерою поліцейського планшету", - сказав він.
Банік додав, що для цього не потрібно додаткове програмне забезпечення, а код буде дійсним три хвилини, яких вистачить, аби все перевірити.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський презентував мобільний додаток "Дія", який відтепер доступний у AppleStore та GooglePlay. 9 млн українців можуть користуватися посвідченнями водія та свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.