Поліція скануватиме водійські права за допомогою QR-коду

Поліцейські за допомогою додатку "Дія" та камери на планшеті зможуть сканувати QR-код та підтверджувати дійсність водійських посвідчень.

Про це заявив керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік під час презентації мобільного додатку у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Разом з Міністерством внутрішніх справ ми доробили програмне забезпечення на планшетах поліцейських і QR-код, який сканується і будь-якою камерою смартфону, і камерою поліцейського планшету", - сказав він.

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Банік додав, що для цього не потрібно додаткове програмне забезпечення, а код буде дійсним три хвилини, яких вистачить, аби все перевірити.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський презентував мобільний додаток "Дія", який відтепер доступний у AppleStore та GooglePlay. 9 млн українців можуть користуватися посвідченнями водія та свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.