Уряд планує за три роки навчити цифрової грамотності 6 мільйонів українців

Уряд планує за три роки навчити цифрової грамотності 6 млн українців.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на презентації мобільного застосунку “ДІЯ” та національної онлайн платформи “Дія. Цифрова освіта”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цифрова грамотність — це те, що сьогодні є основою конкурентоспроможності нашої країни у світі. Це виклик, який ми також приймаємо. За три наступні роки ми маємо намір навчити користуватися та розвивати свої цифрові навички як мінімум 6 мільйонів українців. Це величезна цифра, це величезна амбіція, але це те, що наблизить нас до найвищих цифрових стандартів”, - сказав Гончарук.

Він навів дані про те, що нині лише 9% українців користуються публічними державними послугами онлайн, а 91% - не використовують онлайн інструменти для взаємодії із державою.

Глава уряду зазначив, що національна онлайн платформа “Дія. Цифрова освіта” відіграватиме при цьому серйозну роль. Там користувачів чекають кілька розділів: базовий із цифрової грамотності, для вчителів і для батьків “Безпека дітей в інтернеті”. Незабаром стануть доступними ще 5 категорій курсів.

“Розкажіть про це своїм рідним, близьким, тим, хто ще недостатньо має навички, для того, щоб вони їх удосконалювали. Це зробить нашу спільну задачу з перетворення України на сучасну ефективну цифрову державу у смартфоні простішою”, - закликав він.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський презентував мобільний додаток "Дія", який відтепер доступний у Apple Store та Google Play. 9 млн українців можуть користуватися посвідченнями водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.