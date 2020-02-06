Гончарук сказав, як з держорганів прибрати “зоопарк, який не може працювати разом”

В усіх органах державної влади має працювати людина, яка буде відповідати за розвиток цифрових трансформацій.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на презентації мобільного застосунку “Дія” та національної онлайн-платформи “Дія. Цифрова освіта”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кожному міністерстві, у кожному органі державної влади, у кожній обласній державній адміністрації має бути людина, відповідальна за цифровізацію, - CDTO (Chief Digital Transformation Officer – ред.). Це принцип, який ми маємо намір застосовувати надалі, і я думаю, що найближчим часом цей принцип буде втілений у переважній більшості органів державної влади", - сказав Гончарук.

За його словами, це є необхідним для того, щоб держава послуговувалась єдиною ідеологією в побудові цифрової інфраструктури.

“Це потрібно для того, щоб не було такого, що кожен орган сам собі вибирає якісь рішення, домовляється із якимось підрядником за хабарі чи відкати, а на виході має зоопарк, який не може працювати разом. Єдиний підхід — це те що наблизить нашу державу до принципово іншого рівня ефективності”, - упевнений глава уряду.