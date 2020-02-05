А яка вона, середня зарплата, від якої залежатимуть зарплати міністрів?

У грудні середня зарплата в Україні склала понад 12 тисяч гривень. На дві тисячі більше, до речі, ніж в листопаді. Теж премії…

Останнім часом українських урядовців усе переслідували зарплатні скандали — то через смачні передноворічні премії, то через рівень зарплат в цілому. Приміром, коли міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що на зарплату у 36 тисяч гривень на місяць не може утримувати дитину, в її сторону посипалася хвиля обурення, мовляв, а як же має виживати пересічний вчитель з регіону, зарплата якого в рази менша? Зрештою прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів і наглядових рад. І от стало відомо, що уряд затвердив постанову, згідно з якою зарплати очільників міністерств прив’язуватимуться до розміру середньої заробітної плати по країні. Схоже для того, аби у державних чиновників був стимул турбуватися в першу чергу про добробут громадян.

“Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад”, - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час наради, яку провів президент за участю представників Кабміну і Верховної Ради.

Оскільки тему середніх зарплат підняли самі урядовці, Укрінформ не міг її не продовжити і вирішив дослідити, як зараз себе почувають працівники на вітчизняному ринку праці.

Розшукуються менеджери, продавці-консультанти і бухгалтери

То ж яка зараз середня зарплата в Україні? Останні дані Держстат опублікував ще за грудень 2019 року. Згідно з ними, розмір середньої зарплати по країні у грудні склав 12 264 гривні. Але на це, схоже, вплинули передноворічні премії та виплати, бо ж, приміром, у листопаді середня зарплата була суттєво меншою — 10 679 гривень (це значить, що максимальна зарплата наших урядовців могла б становити трохи більше 53 тисяч гривень). Тоді найбільше платити працівникам авіатранспорту (26 492), у сфері фінансової та страхової діяльності (19 221) та сфері інформації та телекомунікацій (17 996). Найменше отримували у сферах охорони здоров’я та надання соцдопомоги (7017), а також поштарі та кур’єри (6043).

Дані сайтів пошуку роботи оновлюються швидше, щоправда вони дещо відрізняються від даних Держстату, бо відображають пропозиції, а не фактичні зарплати, але вони теж є показовими. Наприклад, за інформацією сайту з пошуку роботи Work.ua, середня зарплата в Україні, розрахована на основі даних із 55 289 вакансій, на початок лютого становить 12 500 гривень. Порівняно з початком лютого 2019 року, зростання склало 9%, тобто +1000 гривень.

За інформацією сайту Work.ua

Серед топ-10 найзатребуваніших вакансій — менеджер з продажів (15 тис. грн), продавець-консультант (10 тис. грн), бухгалтер (12 тис. грн), водій (15 тис. грн), адміністратор (10 тис. грн), кухар (11,5 тис. грн), касир (9,8 тис грн), директор (18 тис. грн), менеджер по роботі з клієнтами (13 тис. грн) та офіс менеджер 10 тис. грн).

Найвищі зарплати роботодавці готові запропонувати, звісно, топ-менеджерам (19 тис. грн), а також у сферах нерухомості (18 тис грн), транспорту та автобізнесі (15 тис. грн), керівникам середньої ланки (14,8 тис. грн), у сільському господарстві (14,6 тис грн), а також у будівництві та архітектурі (14,3 тис. грн). Середня зарплата у столиці традиційно вища — 14,2 тисячі гривень, тож у згаданих сферах вона у Києві вища на близько 2-3 тисячі гривень, ніж в середньому по Україні.

А тим часом на робочих спеціальностях зарплати зростають на 50%

Вітчизняний ринок праці має свої «генетичні» особливості, коли працівникам з вищою освітою, робота яких передбачає високий ступінь відповідальності, можуть платити менше, ніж представникам робочих спеціальностей. (До речі, це й за «союзу» було. Пам’ятаєте анекдоти про «советских инженеров»? Ред.) Один із таких парадоксів помітила редакторка із Запоріжжя Ольга Боглевська, яка на місцевому сайті зайнятості натрапила на вакансію лікаря-хірурга з зарплатнею в 4173 гривні та вакансію двірника з оплатою 4723 гривні. Вона щоправда додала, що на сайті зайнятості не зрозуміло, чи йдеться про чистий оклад у описі вакансії хірурга.

Задля цікавості, переглядаємо вакансії за спеціальністю лікар на сайті Work.ua. По Києву на такі низькі зарплати серед медичних вакансій ми не натрапляли, рівень зарплат лікарів тут коливається в межах 10-30 тисяч гривень. Єдиний ... стосувався вакансії лікаря-гематолога у столичний центр трансплантації мозку, де пропонується зарплата у 5-7 тисяч гривень, водночас як водієві таксі пропонується зарплата у 18-25 тисяч гривень... У регіонах же лікарям вторинної ланки, де медреформа ще не розпочалася, платять в рази менше. Приміром, лікарю-реабілітологу в Черкаський обласний онкологічний диспансер готові запропонувати зарплату у 5-8 тисяч гривень.

Як пише UBR з посиланням на дані OLX. Робота, особливо затребуваними робочі спеціальності стали у минулому році. У деяких сферах, як приміром, будівництво, зарплати зросли на 50% порівняно з 2018 роком (з 10 до 15 тис. грн). Це можна пов’язати зі стрімким зростанням будівництва у великих містах. За словами Марії Абдуліної, керівника напряму «OLX. Робота», окрім сфери будівництва, зарплати суттєво зросли у транспортників і логістів (з 9 до 13,5 тис. грн) та домашнього персоналу (з 9 до 11 тис. грн). Проте, цього зовсім недостатньо для того, щоб послабити відтік робочої сили за кордон, де, наприклад, штукатуру у Польщі пропонують 125 тис. грн, а водію категорії С, Е в литві — 89 тис. грн.

Зарплата у Франції 3929 євро, але й ВВП на душу населення - 46 тисяч

А тим часом мінімальні зарплати розвинених країн Європи у 8-12 разів перевищують мінімальну зарплату в Україні. У Франції, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, за даними Євростату, цей показник становить понад 1500 євро на місяць. Як бачимо, це навіть втричі вище, ніж середня зарплата в Україні. Дивуватися тут нічому, адже за рівнем ВВП на душу населення Україна на найнижчій позиції серед європейських країн. Якщо в Україні ВВП на душу населення становив 9,283 доларів (поруч з нами Філліпіни — 8,936, Йорданія — 9,433, Ямайка — 9,447 доларів), то у Франції — 45,775, у Німеччині — 52,559, у Бельгії — 48,245, у Нідерландах — 56,383 доларів.

Щодо середніх зарплат, то практично в усіх країнах Європи вони вищі за українські, причому, знову ж таки в рази. До речі, у Європі праця найманих працівників оплачується погодинно — вважається, що це найбільш справедливо. Найбільші середні зарплати у Норвегії — 7094 євро і Данії — 6068 євро. У Франції працівникам в середньому платять 3929 євро, у Німеччині — 3812, у Польщі — 1114 євро. Найнижча оплата праці у Албанії — 422 євро (11 478 гривень) — лише там рівень доходів приблизно такий, як і в наших громадян.

Сподіватимемося, що рішення урядовців стимулюватиме збільшення реальних доходів громадян. А то ж ми вже звикли, що наші високопосадовці зазвичай знаходять інші можливості компенсувати власні «втрати»...

Вікторія Кравченко. Київ