Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ

З 28 січня на всій території України супутникові канали були закодовані: супутникове ТБ назавжди стало платним.

Це означає, що з кінця січня 2020 року дивитись канали супутникового ТБ безкоштовно неможливо. Раніше легко було знайти в Інтернеті частоти супутникових каналів 2019 та налаштувати свій тюнер на прийом каналів ТБ. Тепер, коли введені нові параметри супутникового ТБ та нові частоти українських каналів закодовані, зробити це неможливо. Тобто кодування супутникового сигналу унеможливлює майже всі способи шахрайства.

Які ж канали супутникового ТБ закодували?

СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце; 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді; Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм; Україна, НЛО TV, Індиго TV.

Аби продовжувати легально дивитись улюблені канали, потрібно користуватись послугами, що їх надає лише офіційний телевізійний оператор (це стосується і ТБ онлайн). Тобто трансляція каналу тепер можлива лише після внесення абонплати провайдерам супутникового телебачення в Україні.

Немає сигналу на супутнику, що робити?

Аби дивитись супутникове ТБ легально - необхідно придбати новий роутер та сплачувати щомісячну абонплату провайдеру. Альтернативними варіантами є: кабельне, цифрове або інтернет-телебачення. ТБ онлайн стрімко набирає популярність серед громадян України, адже є найдешевшим і найпростішим способом споживання ТВ-контенту.

Як дивитись ТБ через Інтернет?

Потрібно мати стабільний сигнал Інтернету (або домашнього, або мобільного) та будь-який смарт-пристрій з великим екраном. Далі потрібно ввести у пошуку «дивитись українські канали онлайн» та завантажити додаток для перегляду інтернет-ТБ (або ж скористатись веб-версією). Важливо обирати лише офіційні, легальні додатки, що гарантують законну та якісну трансляцію ТБ-каналів. Наприклад, Ланет.TV – офіційний телевізійний оператор України. За допомогою сервісу Ланет.TV ви можете:

Дивитись канали онлайн, у запису, ставити на паузу, перемотувати передачу на потрібний вам момент або дивитись у прямому ефірі; Дивитись канали з вибірковим контентом, наприклад, канали лише з серіалами, фільмами або трансляції транспортних розв'язок тощо. Переглядати програму на тиждень вперед; Дивитись канали у HD-якості; Обирати оптимальний ТБ-пакет: безкоштовний /PROMO, мінімальний платний /CORE, розширений /BAZA (180+ каналів) чи максимальний /PRIME. Користуватись клієнтським сервісом 24/7. Накопичувати бонуси та застосовувати спеціальні промокоди, щоб заощаджувати на ТБ-послугах.

Дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші з Ланет.TV максимально вигідно та зручно!

Фото: Ланет.TV