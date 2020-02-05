За тиждень в Україні від грипу померли дві людини

За минулий тиждень в Україні зафіксовано два летальні випадки від наслідків грипу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"За тиждень зареєстровано 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР, із початку епідемічного сезону - 15; жоден померлий не був щеплений проти грипу... За минулий тиждень (27.01-02.02) на ГРВІ захворіла 260 871 людина, із них 67,8% - діти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в більшості областей перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ. Так, інтенсивний показник захворюваності склав 682,2 на 100 тисяч населення, що на 43,1% більше епідемічного порога по Україні.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 30 із 95 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 18 — типу А(Н1)pdm09, 12 — типу А не субтипований.

Не перевищений епідемічний поріг лише в м. Київ, Чернігівській, Харківській та Луганській областях.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 1 951 людину, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 235 404 особи.