У Баканова пояснили, куди з сайту СБУ зник "Козак-переможець"

Фото "Козака-переможця" зникло із сайту Служби безпеки України, оскільки зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба СБУ.

"Пам'ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі СБУ та є одним із символів Служби. А ми як ловили зрадників, так і ловитимемо. Лише за останній тиждень впіймали 4 бойовиків-сепаратистів. А ще, серед іншого, затримали кількох хабарників і попередили розтрат на 100 млн гривень, зірвали замовне вбивство та ліквідували російську ботоферму. Тож #Зрада_відміняється”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі відомства наголосили, що "співробітники СБУ щодня захищають країну, бо козацький дух у них в серцях".

"І це – головне. А фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення. Ніякої конспірології. "Козак-переможець" і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється також, що новий сайт планується запустити наприкінці березня. За даними пресслужби СБУ, сайт буде більш інформативним та доступним.

"І це не всі зміни. На черзі - реформа Служби після ухвалення нового закону "Про СБУ". За цим також пильно стежте. Це мотивує нас ставати ще більш ефективними", - зазначається у повідомленні.

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Напередодні ЗМІ повідомили, що з оформлення панелі на сайті СБУ зникло зображення пам'ятника у вигляді великого каменя, на якому козак на коні вбиває списом двоголового змія.

Пам'ятний знак на вулиці Володимирській, перед входом в будівлю СБУ, відкрили перед Днем Незалежності в 2015 році. Скульптура називається "Козак-переможець". Вона присвячена всім захисникам незалежності України - учасникам війни на Донбасі.

Фото: Facebook СБУ