З 1 лютого в Україні відключили вуличні таксофони

З 1 лютого 2020 року "Укртелеком" відключив усі вуличні таксофони.

Про це повідомляється на сайті провайдера.

"Розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення попиту на колись затребувані послуги таксофонів. Укртелеком прийняв рішення про припинення з 01.02.2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, які надаються з таксофонів", - йдеться в повідомленні.

Так, якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році - менше 380 тисяч хвилин. Це у рази менше, що цілком зрозуміло. Адже, зважаючи на доступність сучасних послуг (мобільний зв'язок, комунікатори, менеджери тощо), послуги таксофонії втратили соціальну значимість.

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Мережа налічує близько 4,8 тисяч таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.

"Варто зазначити, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні і це спричиняє складнощі з експлуатацією. Протягом років послуга таксофонії є збитковою. Крім того, протягом останнього часу до компанії були неодноразові звернення від різних структур та організацій щодо розміщення таксофонів на комерційній основі, тобто зі сплатою Укртелекомом орендної плати за їх розміщення", - зазначили також в компанії.