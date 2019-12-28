Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Анонсоване з 1 січня 2020 року підвищення цін на фіксовану телефонію Укртелекому для населення відкладено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія стримує подорожчання послуги фіксованої телефонії в межах України, "зважаючи на її соціальну значущість для населення".
Як повідомлялося, з 1 січня 2019 року набули чинності нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення зросла: у містах на 9% - з 49,8 гривень до 54,28 гривень; у селах на 19% - з 45,6 гривень до 54,28 гривень.
У містах для бюджетних організацій абонплата зросла з 53,71 грн до 59,59 грн, для підприємств - з 54,67 грн до 59,59 грн. У селах для бюджетних організацій абонплата зросла з 49,86 грн до 59,59 грн, для підприємств - з 50,55 грн до 59,59 грн.