Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони

Укртелеком відклав підвищення цін на фіксовану телефонію, що планувалося з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Анонсоване з 1 січня 2020 року підвищення цін на фіксовану телефонію Укртелекому для населення відкладено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія стримує подорожчання послуги фіксованої телефонії в межах України, "зважаючи на її соціальну значущість для населення".

Як повідомлялося, з 1 січня 2019 року набули чинності нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення зросла: у містах на 9% - з 49,8 гривень до 54,28 гривень; у селах на 19% - з 45,6 гривень до 54,28 гривень.

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У містах для бюджетних організацій абонплата зросла з 53,71 грн до 59,59 грн, для підприємств - з 54,67 грн до 59,59 грн. У селах для бюджетних організацій абонплата зросла з 49,86 грн до 59,59 грн, для підприємств - з 50,55 грн до 59,59 грн.