МКМС напрацювало пропозиції щодо розвитку українського театру
Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Facebook.
"Театри мають стати місцем суспільного діалогу, соціальної взаємодії, перетину з високим мистецтвом, розвитком та стимулюванням мислення. Час змінюється, вимоги аудиторії змінюються, стиль її життя змінюється, теми, які має піднімати до обговорення і обдумування театр, теж змінюються. Тому ми розробили свої пропозиції для розвитку українського театру і запропонували керівникам національних театрів обговорити їх", - зазначив він.
Отже, за словами Бородянського, пропозиції МКМС такі:
- в репертуарі не менше 20% вистав чи виступів мають базуватися на сучасних українських і світових творах;
- залучення фахівців європейського та світового театру в розробку нових постановок;
- гастролі Україною і участь у міжнародних проєктах;
- залучення глядача до програми - як дорослих, так і школярів.
Міністр наголосив, що це лише пропозиції. "З представниками театрів триває діалог і ми враховуємо їхні зустрічні пропозиції та зауваження", - запевнив Бородянський.