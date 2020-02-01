МКМС напрацювало пропозиції щодо розвитку українського театру

Міністерство культури, молоді та спорту напрацювало пропозиції для розвитку українського театру та передало їх на обговорення керівникам національних театрів.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Facebook.

"Театри мають стати місцем суспільного діалогу, соціальної взаємодії, перетину з високим мистецтвом, розвитком та стимулюванням мислення. Час змінюється, вимоги аудиторії змінюються, стиль її життя змінюється, теми, які має піднімати до обговорення і обдумування театр, теж змінюються. Тому ми розробили свої пропозиції для розвитку українського театру і запропонували керівникам національних театрів обговорити їх", - зазначив він.

Отже, за словами Бородянського, пропозиції МКМС такі:

- в репертуарі не менше 20% вистав чи виступів мають базуватися на сучасних українських і світових творах;

- залучення фахівців європейського та світового театру в розробку нових постановок;

- гастролі Україною і участь у міжнародних проєктах;

- залучення глядача до програми - як дорослих, так і школярів.

Міністр наголосив, що це лише пропозиції. "З представниками театрів триває діалог і ми враховуємо їхні зустрічні пропозиції та зауваження", - запевнив Бородянський.