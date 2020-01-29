Україна перейшла епідпоріг захворюваності на грип

Епідемічний поріг захворюваності на грип перевищено на 1,4%, лабораторно підтверджено 13 летальних випадків від ускладнень грипу з початку епідсезону.

Про це на брифінгу сказала лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цілому по Україні ми перейшли епідемічний поріг. Перевищення досить не значне — 1,4%, але це свідчить лише про те, що епідемічна активність у нас низька, і ситуація не є загрозливою. ...Циркуляція вірусів грипу лабораторно підтверджена на території всієї України. Переважає в циркуляції вірус типу А H1N1, також зареєстровано (з початку епідсезону - ред.) 13 лабораторно підтверджених летальних випадків, в тому числі одна дитина до 4 років", - сказала Кошалко.

За її словами, летальні випадки були зареєстровані в Житомирській, Рівненській, Запорізькій, Тернопільській, Чернігівській областях переважно серед осіб, які мали хронічні захворювання, всі померлі не були вакциновані від грипу. В минулому році кількість померлих від ускладнень грипу становила 60 осіб.

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За даними ЦГЗ, які навела лікар-епідеміолог, на середньому епідемічному рівні активності вірусу грипу знаходяться Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області. В інших областях активність грипу на низькому рівні

З початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ перехворіло близько 2,5 млн осіб, що становить 7% від всього населення України.

“Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, у нас захворюваність відрізняється на 14%. Тобто захворюваність типова для даної пори року, відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення, що пов'язано з тим, що закінчилися зимові канікули, діти пішли в школу, організовані колективи, що сприяє передачі інфекції”, - сказала Кошалко. Оксана Кошалко.

За її словами, пік захворюваності очікується наприкінці січня - на початку лютого.

У ЦЗГ відзначають, що схожа ситуація з захворюваністю на грип є і у наших сусідів — Польщі, Угорщині, Словаччина.

З початку року, за 4 тижні від грипу вакцинувалося біля 220 тисяч осіб, тоді як в минулому році за весь епідемічний сезон від грипу вакциновано 161 тисяча осіб.