У шахтах ОРДЛО за рік загинули 53 гірники, 645 зазнали травм - правозахисниця

На окупованій території Донеччини та Луганщини протягом 2019 року в шахтах загинули 53 гірники, 645 дістали травми.

Про це у Facebook повідомила директор Східної правозахисної групи Віра Ястрєбова.

«Східна правозахисна група повідомляла про те, що в «ЛНР» і «ДНР» протягом 2019 року було видобуто вугілля: в ОРДО - 7 млн ​​6 тис. 347 тонн; в ОРЛО - 4,9 млн тонн», - написала правозахисниця.

За даними Ястрєбової, під час видобутку цього вугілля в ОРЛО загинули 24 шахтарі, в ОРДО - 29.