Сьогодні - Міжнародний день митника

26 січня відзначається Міжнародний день митника – професійне свято всіх працівників митних служб планети.

Про це повідомляє Укрінформ.

День відзначається з 1983 року. У листопаді 1952 набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва, а 26 січня 1953 року у Брюсселі відбулася перша сесія цієї Ради, яка згодом (у 1994 році) отримала сучасну назву – Всесвітня митна організація (WCO). На ній були представлені головами своїх митниць 17 країн Європи. Через 30 років саме цей день було обрано для щорічного святкування Міжнародного дня митних служб.

Ідеї митного співтовариства отримали чималий відгук. Досить швидко зі скромної організації, що об’єднувала обмежене число європейських держав, Рада митної співпраці перетворилася на авторитетну організацію міжнародного масштабу.

Читайте також: Громадян турбують практичні питання митного оформлення

Нині Всесвітня митна організація об’єднує 183 держави-члена, які керують понад 98% всієї міжнародної торгівлі. Три чверті з них є країнами, що розвиваються.

Україна приєдналася до Всесвітньої митної організації у 1992 році.